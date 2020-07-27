مدير اعمال عمرو دياب يعلن عن أحدث أعماله الغنائية

أعلن أحمد زغلول مدير أعمال الهضبة عمرو دياب عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان"يابلدنا ياحلوة"، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيس بوك".
لم يكشف زغلول أية تفاصيل، فقد أكتفى بإعلان إسم الأغنية، التي تردد إسمها في الآونة الأخيرة بعد ظهور فييو لديابفي كواليس كليب الأغنية الجديدة في إحدى مناطق القاهرة.
وكشف الشاعر تامر حسين عن إسم الأغنية معلناً بذلك أنه صاحب كلمات الأغنية، ومن ألحان عمرو مصطفى، ويتعاون دياب في الكليب مع المخرج ارق العريانبعد مرور أكثر من 28 عام على آخر كليب لهما سوياً "عودوني"، ومن المتوقع طرحها في عيد الأضحى المبارك.
يذكر ان أحمد زغلول تعاون مع دياب في ألبومه الأخير للمرة الأولى، من خلال تأليف وتلحين أغنية "روح" التي تضمنت البومه الاخير "سهران"، وقام بتوزيعها:أسامة الهندي، وحصلت على أكثر من 8 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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