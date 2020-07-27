في ظل كورونا..إسعاد يونس تفتتح فرع سينمائي جديد في مدينتي

افتتحت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، مجموعة من صالات العرض السينمائي في "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من النجوم الذين شاركوها في الاحتفال بهذه المناسبة.
شاركت اسعاد جمهورها بصور الافتتاح، وذلك عن طريق خاصية "ستوري" على"انستجرام".
حضر حفل الاجتماع عدد من النجوم بحضور هام للفنانة القديرة "صفية العمري"، بالإضافة إلى" الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، هشام جمال، شريف رمزي"، معتغطية إعلامية من مجموعة من القنوات والصحف، مع الحرص على قلة عدد الحضور، منعاً للتجمعات الجماهيرية الكبرى تبعاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.
ويضم مجمع السينمات 15 قاعة عرض، منهم قاعة عرض VIP ،بإستخدام أحدث تقنيات العرض السينمائي، على أن يتم فتح القاعات أمام الجمهور إبتداءً من اليوم الإثنين.
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