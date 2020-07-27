عرض "القطط" من جديد على مسرح متروبول

يستعد صُناع مسرحية "القطط" للعرض مجددًا في عيد الأضحى المبارك، وذلك مع كامل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، لضمان سلامة جميع الحضور. الحضور. من المقرر أن تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "القطط" على مسرح متروبول بالعتبة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً. تمام الساعة السابعة مساءً. مسرحية القطط" مسرحية كوميدية غنائية استعراضية للمخرج صفوت صبحى، تأليف وأغاني صفوت زينهم، وديكور فادي فوكيه، موسيقى وألحان صلاح الشرنوبي، بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان.

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