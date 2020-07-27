أصالة تهنىء أسما لمنور بعيد ميلادها

حرصت الفنانة أصالة على تهنئة الفنانة أسما لمنور بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبدل الصورة والفيديوهات "انستجرام"
هنأت أصالة أسما قائلة:"كلّ سنه وأنتي الصّديقه لقلبي ولروحي ياأسمتي الغاليه الخلوقه الوقت معك ممتع ومُفيد .. وصوتكحتّى في الكلام ، يملئ الدّنيا أمان ودفا.. لقلّبك وروحك وصوتك منّي محبّتي وتعلّقي ياصديقتي".
يذكر أن أصالة قد طرحت مؤخراً كليب أغنية "الحب والسلام"، وسجلت اكثر من 2
وفي نفس السياق الفني، تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد "لاتستسلم"، حسب ماأعلنت على "انستجرام"، والذي سيضم 20 أغنية، العدد الذي تستخدمه أصالة للمرة الاولى في تاريخها الغنائي ف ألبوم واحد.
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