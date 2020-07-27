أصالة تهنىء أسما لمنور بعيد ميلادها

حرصت الفنانة أصالة على تهنئة الفنانة أسما لمنور بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبدل الصورة والفيديوهات "انستجرام"

هنأت أصالة أسما قائلة:"كلّ سنه وأنتي الصّديقه لقلبي ولروحي ياأسمتي الغاليه الخلوقه الوقت معك ممتع ومُفيد .. وصوتك

حتّى في الكلام ، يملئ الدّنيا أمان ودفا.. لقلّبك وروحك وصوتك منّي محبّتي وتعلّقي ياصديقتي".

يذكر أن أصالة قد طرحت مؤخراً كليب أغنية "الحب والسلام"، وسجلت اكثر من 2

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مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:محمد رحيم، توزيع:هاني محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.

وفي نفس السياق الفني، تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد "لاتستسلم"، حسب ماأعلنت على "انستجرام"، والذي سيضم 20 أغنية، العدد الذي تستخدمه أصالة للمرة الاولى في تاريخها الغنائي ف ألبوم واحد.