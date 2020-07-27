تراند اليوم : يـاسين السقا: يعلن موعد فيلمه الجديد “i See You”.. أتفرج

نشر ياسين السقا، نجل الفنان الكبير أحمد السقا، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد “i see you”، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهر “ياسين”، في البوستر الدعائي للفيلم وبجانبه الفنانة الأوروبية إليسيا ولكس، معلقاً عليه: ” أنا أراك .. 2021 ”

وكان نجل أحمد السقا أعلن أن الفيلم يناقش قضية التحرش، وأحاول من خلاله إلقاء الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة “.

جدير بالذكر أن، ياسين السقا نجل النجم الكبير أحمد السقا، يدرس في إحدى الجامعات في مدينة نيويورك بعدما حصل على منحة دراسية .