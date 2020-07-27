تراند اليوم : شاهد.. نرمين الفقي بـ “مايو” شبيه البوركيني على البحر.. ومتابعون: محترمة

إطلالة محتشمة، عكس ما اعتادت عليه الفنانات على البحر، من ارتداء البكيني والكاش مايو الشفاف، ظهرت معشوقة الجميع الفنانة نرمين الفقي مرتدية مايو يشبه مايو محتشم على شواطئ البحر.

شاركت نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها بصور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي منطلقة على الشاطئ.

المايو الذي ارتدته نرمين الفقي يشبه البوركيني، ولكنه نصف كم وشورت، وهي الإطلالة التي أعجب بها متابعوها بشدة.

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يذكر أن مؤخرا نشبت حرب إلكترونية بين المايو “البكيني”، و”البوركيني”، بسبب رفض أحد القرى السياحية نزول سيدة مرتدية مايو بوركيني البسين، ما استفز البعض للثورة على العنصرية ضد النساء، كما كان لمرتديات البكيني بعض التحفظات على عدم قدرتهن على النزول في بعض الأماكن بالمايو.