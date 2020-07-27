تراند اليوم : “أصالة” توجه رسالة لشقيقتها بعد النجاة من الغرق.. أم أولادي- شاهد

شاركت الفنان السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لشقيقتها أماني نصري، تهنئها بعيد ميلادها.
وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها وهى تتغزل بشقيقتها، “أختي لها قلّب أتفاخر بنقائه.. وروح غضّة بسيطه لا تعرف إلّا العطاء، طيّبة كضحكتها”.
وتابعت أصالة قائلةً “اسمها دائما حين أكتبه (توأمي)، تفهمني حتّى حين تخونني مُفرداتي، تعرفني ولاتسألني ما بي، هي أُمّ أولادي تحنّ كما أحنّ وتخاف وتقلق وتوجّه وتُعطي”.
وطالبت الفنانة السورية من متابعيها بالدعاء لشقيقتها بيوم ميلادها، قائلةً “تمنّوا لها عمّراً مديداً وصحّة وسعادة وأمان.. فهي ومنّ يملك قلباً مثلها، مثل الورد والفراش والطيور،
في هذا العالم الّذي قستّ فيه بعض البشر، تستحق أختي حتّى أكثر ممّا ذكرت، كلّ عام وأنتِ الخير والحُب والطّيبه لجميع أفراد عائلتك الصّغيرة والكبيرة”.