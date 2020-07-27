تراند اليوم : “أصالة” توجه رسالة لشقيقتها بعد النجاة من الغرق.. أم أولادي- شاهد

شاركت الفنان السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لشقيقتها أماني نصري، تهنئها بعيد ميلادها.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها وهى تتغزل بشقيقتها، “أختي لها قلّب أتفاخر بنقائه.. وروح غضّة بسيطه لا تعرف إلّا العطاء، طيّبة كضحكتها”.

وتابعت أصالة قائلةً “اسمها دائما حين أكتبه (توأمي)، تفهمني حتّى حين تخونني مُفرداتي، تعرفني ولاتسألني ما بي، هي أُمّ أولادي تحنّ كما أحنّ وتخاف وتقلق وتوجّه وتُعطي”.

وطالبت الفنانة السورية من متابعيها بالدعاء لشقيقتها بيوم ميلادها، قائلةً “تمنّوا لها عمّراً مديداً وصحّة وسعادة وأمان.. فهي ومنّ يملك قلباً مثلها، مثل الورد والفراش والطيور،

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في هذا العالم الّذي قستّ فيه بعض البشر، تستحق أختي حتّى أكثر ممّا ذكرت، كلّ عام وأنتِ الخير والحُب والطّيبه لجميع أفراد عائلتك الصّغيرة والكبيرة”.