تراند اليوم : “نجوم الزمن الجميل”.. صور نادرة لليالي زفاف مشاهير الأبيض والأسود الحقيقية- أتفرج

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نجوم الأبيض والأسود أو “نجوم الزمن الجميل” هم أيقونات في حياة كل من يحب الأناقة والرقي.الأناقة لديهم لم تنحصر بالشاشة وإنما امتدت إلى الحياة اليومية في كافة تفاصيلها فكانوا قدوة لجيلهم كما الأجيال التي تلت.في هذا الألبوم جمعنا لكم صور تظهر مدى أناقة ورقي نجوم الأبيض والأسود في ليالي زفافهم الحقيقية
زفاف ماجدة وإيهاب نافع
زفاف حسين فهمي وميرفت أمين
زفاف حسن يوسف ولبلبة
زواج النجمة سعاد حسني والمخرج علي بدرخان
زواج سامية جمال وزوجها الأمريكي المعتنق للإسلام بإسم عبد الله
زفاف نور الدمرداش وكريمة مختار
زواج حسن يوسف وشمس البارودي
زواج فاتن حمامة وعمر الشريف
زفاف الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته جيهان
زواج ألفيس وبريسيلا بريسلي
زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد
زفاف جون وجاكلين كينيدي
زفاف الرئيس جون وجاكلين كينيدي
زواج سعاد حسني وعلي بدرخان
زواج وردة الجزائرية وبليغ حمدي
زفاف الرئيس الراحل أنور السادات وجيهان
زفاف أمير موناكو وغريس كيلي
زواج الأسطورة ألفيس وبريسيلا بريسلي
زواج سيف أبو النجا ونجلاء فتحي
زفاف أمير موناكو
الأميرة غريس كيلي
زواج النجم ألفيس وبريسيلا بريسلي
عقد قران نعيمة عاكف والمخرج حسين كمال
زفاف شويكار وفؤاد المهندس
زفاف أودري هيبرن
زفاف أنور وجدي وليلى مراد
زفاف نور الشريف وبوسي
قران الراحل عمر خورشيد على مها أبو عوف
زفاف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
زفاف رشدي أباظة وصباح