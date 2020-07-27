تراند اليوم : صعبت عليه نفسه .. حمو بيكا يرد علي تنمر الجمهور عليه : مش ذنبي إني جاهل

تعرض المطرب حمو بيكا لهجوم بعد طرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو أغنيته الجديدة “ايه الحكاية” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

رد حمو على الإساءة التي وجهت إليه من موقع إخباري نشر صورته إلى جانب صورة الدكتور مشالي طبيب الغلابة، ووصفوه بالجاهل، كاتبا: “أولا لكل إخواتي المتعلمين شرف كبير ليا إن صورتي تتحط جمب والدي بس أنا مش اختياري أن أكون جاهل زي مبيقولوا والعيب علي جريدة… إن فيها ناس مثقفة وتكتب الكلام ده وده اسمه تنمر أنتم اللي بتحرضوا الناس.. اللي أنا اتعلمته هتقعدوا سنين تتعلموه من الحياة وأنا حقي جاي بالقانون”.

يشارك في الغناء كل من علي قدورة ونور التوت مودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي.

وكان حمو بيكا أثار جدلا كبيرا بفيديو له انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء تسجيله أغنية مهرجانات جديدة.

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وظهر حمو بيكا في الفيديو وهو يتلعثم في نطق جملة ” وباتون ساليه بالسمسم هات” ليكررها أكثر من مرة بشكل كوميدي وعفوي مع أصدقائه.

وكان حمو بيكا دخل قائمة مطربي أغاني المهرجانات الممنوعين من الغناء بأمر نقابة المهن الموسيقية، بسبب اتهامهم بافساد الذوق العام.