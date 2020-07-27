إصابة داليا مصطفى بحالة تسمم

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة المصرية داليا مصطفى لحالة تسمم، وذلك بعد تناولها وجبة غذاء غير صالحة بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى.

الفنانة المصرية أصيبت بحالة إعياء شديدة، فاستدعت الطبيب لشخيص حالتها وإعطاءها العلاج المناسب.

داليا كشفت تفاصيل ما حدث لها، في تصريحات صحفية، حيث قالت: "ناس صحابنا عزومنا على وجبة غذاء وبعد ما خلصنا ورجعت الشاليه حسيت بتعب شديد في معدتى وترجيع وإسهال".

داليا مصطفى

وأضافت: "طلبت الطبيب بسرعة وبعد تشخيص حالتى أخبرنى بأنها حالة تسمم نتيجة تناول طعام فاسد، وأعطانى الدواء المناسب لحالتى".

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وتابعت: "للأسف مشكلة الطعام موجودة فى الساحل الشمالى كله مش الفندق ده بس، ودى أول مرة أكل بره من سنتين من بعد تعب أختى أثناء تناولنا في أحد المطاعم الشهيرة أيضا".

وأكملت: "ولكن للأسف مكنتش قادرة أقول حاجة امبارح لأن ناس أصحابنا كانوا عازمنا، حتى اختى تعبت والله، ولكن دى أخر مرة أكل بره لأن اللى شفته امبارح كان موت والله".

داليا مصطفى

وكانت الفنانة داليا مصطفى قد شاركت متابعيها مؤخرا، بمجموعة صور تجمعها بشقيقتها على شاطئ البحر، وذلك على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وقد لاحظ جمهورها وجود شبه كبير يجمعهما.