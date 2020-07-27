بعد عدة عقبات، تامر حسني ينجز هذا الأمر

انتهى النجم تامر حسني من تصوير فيلمه السينمائي الجديد “مش أنا” الذي يشارك في بطولته الى جانب كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة وغيرهم. الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

كذلك انتهى “حسني” في الفترة الماضية من وضع الموسيقى التصويرية لفيلمه مع الفنان عادل حقي، وكذلك انتهى من تسجيل أغنيات الفيلم “قد الفراق” و”بحبِك”، على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض في السينما في الوقت الذي تحدده الشركة المنتجة خاصة بعدما ترددت معلومات ان الفيلم سيعرض بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وكانت الإدارة المحلية لحي الدقي بمحافظة الجيزة، قد صادرت معدات تصوير فيلم النجم تامر حسني الجديد “مش أنا” بعد توجيه اتهام لصناع الفيلم بإشغال الطريق، والتصوير في الشارع دون الحصول على تصريح مسبق. وقرر تغريم الشركة المنتجة 30 ألف جنيه، حسب تصريحات اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي.

وكان صنّاع الفيلم قد استأنفوا التصوير في الفترة الأخيرة بعد توقف لأشهر. وتدور قصة “مش أنا”، حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.