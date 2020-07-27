خاص| بعد إصابتها بتسمم.. داليا مصطفى تكشف عن تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طمأنت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحالة تسمم غذائي، أمس الأحد 26 يوليو، أثناء تواجدها لقضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وقالت داليا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا أحسن كتير دلوقتي"، مؤكدة أنها تتواجد في المنزل، لا المستشفى "لا أنا في البيت طبعًا ومكنش ممكن أتواجد في مستشفى في ظل الظروف التي نعاني منها حاليًا، وسط انتشار فيروس كورونا".

داليا مصطفى أُصيبت بحالة إعياء شديد بعد تناولها وجبة غذاء مع مجموعة من أصدقائها خارج المنزل في أحد الفنادق، واستدعت الطبيب الذي أكد إصابتها بتسمم، ومنحها الأدوية اللازمة لحالتها.

جدير بالذكر أن داليا تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم "قبل الأربعين" مع مجموعة كبيرة من الفنانين، ومن المقرر استئناف تصوير الفيلم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.