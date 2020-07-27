ليلى علوي: يسري نصرالله صاحب بصمات مميزة في السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة المخرج الكبير يسري نصر الله بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 27 يوليو.

ونشرت ليلى صورًا من فيلمهما "الماء والخضرة والوجه الحسن"، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت "في تاريخ السينما في مصر بيبقى فيه علامات.. أسامي بتمثل مدرسة وطريقة وروح مختلفة وبصمة مش شبه حد.. النهاردة عيد ميلاد واحد من صاحب البصمات المميزة في السينما المصرية في كل أعماله".

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وتابعت "كنت محظوظة اني أحد أبطال (الماء والخضرة والوجه الحسن).. المخرج الكبير والصديق والإنسان الحساس الراقي يسري نصر الله.. كل سنة وانت طيب ومنور وسط كل حبايبك وجمهورك اللي بيحبك".

وقامت المطربة أصالة بالتعليق على صور ليلى وما كتبته: "كلً سنة والأستاذ بألف خير وصحّة وعافية، أنا كمان متلك بحبًه وبحترمه جدّا".

جدير بالذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، شارك في بطولته باسم سمرة، صابرين، ومنة شلبي.