فلسطين تودع الشاعر هارون هاشم رشيد.. غنى له محمد فوزي وفيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، وفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 93 عاما، بمقر إقامته في كندا.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في بيان له: "رحيل رشيد خسارة للثقافة الوطنية الفلسطينية والعربية، وتخسر فلسطين رمزا من رموزها الإبداعية، وعلما من أعلامها النضالية".

وأصدر الشاعر الراحل ما يزيد عن 22 ديوانا شعريا، وكان أولها ديوان "الغرباء" عام 1954، وأعقبه دواوين: عودة الغرباء، غزة في خط النار، سفينة الغضب، يوميات الصمود والحزن، وطيور الجنة.

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وكتب هارون للمسرح أربعة أعمال، منها مسرحيات "سقوط بارليف"، وعرضت على المسرح القومي المصري، وقام ببطولتها كرم مطاوع وسهير المرشدي، وقدم مسرحية بعنوان "سؤال".

وللشاعر الراحل ما يقرب من 90 أغنية مأخوذة عن قصائد له، ومنها "قصة" التي غنتها فايدة كامل، و"أنشودة العودة" محمد فوزي، و"أحبك يا قدس" محمد قنديل، و"فلسطين" كارم محمود، "جراح القدس" طلال مداح.

ولحن الأخوين الرحباني من أشعاره، أغنية فيروز الشهيرة "سنرجع يوما"، وكذلك "الغرباء".