وفاة نجل المخرج المسرحي حسام الدين صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلن المخرج حسام الدين صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة نجله جاسر، بعد صراع مع مرض السرطان. ونشر حسام صورة "جاسر" معلقًا "ابني جاسر في ذمة الله". حسام الدين صلاح، مخرج مسرحي، من أشهر مسرحياته "هالة حبيبتي" مع الفنان فؤاد المهندس، "يمامة بيضا" مع الفنان علي الحجار، "قاعدين ليه" مع الفنان سعيد صالح.

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