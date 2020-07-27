فريق "الغسالة" يحتفل بالفيلم في عرض خاص قبل عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد صناع فيلم "الغسالة" للاحتفال به في عرض خاص، يُقام قبل طرحه أول أيام عيد الأضحى، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

كانت الشركة المنتجة للفيلم، كشفت عن البرومو الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه يبحث الجميع عن الغسالة التي يبدو أنها آلة الزمن التي ينتقلون بها من عصر إلى آخر.

شخصية عمر التي يؤديها أحمد حاتم تعمل مدرس فيزياء، كما أنه عالم يقوم بالتجارب على الحيوانات كما هو الحال مع الفار زنفل، ويبدو أنه من اخترع الغسالة كما ذكر لنسخته الطفل.

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ظهرت هنا الزاهد أيضاً بصحبة محاليل وحيوانات ويبدو أنها أيضاً عالمة، أما بالنسبة لمحمد سلام، فهو بصحبة كأسين لا يفارقان يديه.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويقوم على فكرة تنتمي للخيال العلمي، كما يضم مشاهد أكشن ومطاردات، وتدور بعض مشاهده في زمن التسعينيات.

فيلم الغسالة من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد ومن إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.