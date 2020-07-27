إيرادات الأحد.. "The Hunt" في الصدارة و"force of nature" بالمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس الأحد 26 يوليو..

احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 27 ألفًا و29 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 20 ألفا و538 جنيها، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 19 ألفًا و551 جنيها.

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يأتي في الترتيب الرابع فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 12 ألفًا و660 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 10 آلاف و19 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "the call of the wild"، محققا 6 آلاف و286 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم "rev" محققا 4 آلاف و590 جنيها، وفي المركز الثامن يأتي فيلم التحريك "Red Shoes and the Seven Dwarfs"، محققًا 4 آلاف و183 جنيهًا.

ذهب المركز التاسع لفيلم "siberia" والذي حقق 4 آلاف و170 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "bad boys for life" بعد تحقيقه 3 آلاف و865 جنيهًا.