تراند اليوم : فنان سعودي يستغيث بعد إصابته بـ«كورونا»: أتعرض للتهميش والظلم



أطلق الفنان التشكيلى السعودى فيصل المشارى، استغاثة إلى وزير الثقافة بدر بن فرحان ال سعود لمساعدته ، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.، واصفًا ما يحدث معه بالتهميش والظلم.

ونشر المشارى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهو يظهر فيه طريح فراش المرض وموضوعا تحت جهاز التنفس الصناعى.

وعلق فيصل قائلا : "يا سمو وزير الثقافة بدر بن فرحان آل سعود، أنا أصبت بكورونا وما زلت في الحجر أعاني وهناك في الوزارة بكافة كوادرها من لا يرى".

وأضاف فيصل قائلا : "وفي هذا الظرف الصحي أتعرض للتهميش والله من العار والظلم ألّا يصل صوت وزارة الثقافة إلى أصحاب الأساليب لو بكلمة حب".

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الثقافة بالاهتمام بالفنان وتوجيه الرعاية اللازمة له.



