عرض خاص لفيلم "الغسالة" بحضور أبطاله

يحتفل أبطال فيلم "الغسالة" بالعرض الخاص للعمل مساء يوم الأربعاء المقبل، بأحد دور العرض، وذلك قبل طرحه في عيد الأضحى المقبل.

وفي إطار كوميدي خيالي، تدور الأحداث حول

غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدمها.

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ويذكر أن فيلم "الغسالة" بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، إضافة إلى محمد سلام، بيومي فؤاد، أحمد فتحى، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.