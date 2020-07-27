نجاة الصغيرة تجلس فى الشارع بعد تصدع عمارة الشربتلى

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيدة تغطي وجهها جالسة في الشارع يقال إنها الفنانة نجاة الصغيرة والتى ظهرت لأول مرة منذ سنوات طويلة بعد اعتزالها الفن، بعد أن صدر أمر إخلاء العقار فى عمارة الشربتلى بشارع عزيز أباظة فى منطقة الزمالك بالقاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضى مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

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وفي عام 2002 قررت الفنانة نجاة الصغير اعتزال الفن، ثم قررت العودة إلى الساحة الفنية عام 2017، من خلال أغنية "كل الكلام"، وقد

استغرق تنفيذ العمل سنة كاملة، وقد تم تصوير الأغنية فيديو كليب من إخراج هاني لاشين.

ولدت نجاة محمد كمال حسني البابا المعروفة بـنجاة الصغيرة في الحادي عشر من أغسطس عام 1938، وهى تنتمى إلى أسرة شامية من دمشق.

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من جانب آخر كشف وزير النقل اللواء كمال الوزير، عن تشكيل لجنة من مجموعة مهندسين وهى الآن فى مقر العمارة وسفارة البحرين، وما حدث مجرد تطبع فى الأرضية الإنترلوك، وميل فى السور، وسوف يتم

معالجتها، والسفارة لا توجد فيها مشكلة، أما العمارة فالشرخ الموجود لا يهدد العمارة أو حياة أحد، وهناك 5 مهندسين من جامعة القاهرة موجودين فى العمارة، والحائط الذى حدث به الشرخ هو عبارة عن حائط حشو وغير حامل.

وأكد أن العمارة لا يوجد بها ميل أو تصدع، وما ستقوله لجنة هندسة عين شمس سوف نقوم بعمله وأكثر، والسكان 86 ساكنا وطبقا للتعاقد مع الشركة المنفذة سيأخذ كل ساكن إيجار شقة سكنية أو إقامة فى فندق لمدة شهر، وسننفذ ما تأمر به اللجنة الهندسية، ودفعنا لكل أسرة 30 ألف جنيه ليجد سكنا بديلا ملائما لمدة شهر وسيتم تعويضهم بمبالغ مماثلة إذا استمر الوضع لأكثر من شهر، وإن شاء الله لن يستمر.