تامر حسني ينتهي من تصوير مش أنا

انتهى النجم الكبير تامر حسني، من تصوير فيلم مش أنا، والمقرر عرضه ضمن ماراثون عيد الأضحى 2020. ويجسد تامر حسني من خلاله شخصية حسن الذي يصاب بحالة نفسية سيئة جدًا، من خلال الفيلم، وذلك بسبب مرض والدته، والتي تبرطه بها علاقة قوية جدًا، وكان شديد الحرص دائمًا Advertisements على الجلوس معها. على الجلوس معها. وفيلم مش أنا من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، فايز المالكي، أسما سليمان، ياسمين البشبيشي، إياد نصار، عصام السقا، محمد الجوهري.

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