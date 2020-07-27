شركة “ريد بول” تتخذ الحياد بعد حادث سير أثار دعوات لـ مقاطعة مشروبها

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واتهمت السلطات فورايوت يوفيدهيا، حفيد الراحل تشاليو يوفيدهيا صانع مشروب الطاقة التايلاندي كراتينج داينج أو رد بول، بصدم شرطي في عام 2012 بسيارته السوداء من طراز فيراري وجر جثته لعشرات الأمتار قبل الفرار من المكان.

وقالت الشرطة يوم الجمعة إن السلطات القضائية أسقطت عنه الاتهامات، التي شملت السرعة وصدم شخص ثم الفرار والقيادة المتهورة المسببة للوفاة، في قضية أثارت تساؤلات بشأن الجريمة وإمكانية معاقبة ذوي النفوذ.

وقالت مجموعة (تي.سي.بي) التي تملك علامة رد بول التايلاندية إنها تدار من قبل عم فورايوت ولا صلة لها مباشرة بفورايوت ذاته الذي يملك والده نصيبا في علامة رد بول التجارية الدولية التي أسسها تشاليو مع شريك نمساوي.

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وقالت الشركة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء السبت ”تود مجموعة (تي.سي.بي) أن توضح أن السيد فورايوت يوفيدهيا لم يضطلع أبدا بأي دور في الإدارة والعمليات اليومية للمجموعة، ولم يكن على الإطلاق من مساهميها، ولم يشغل أي منصب تنفيذي في المجموعة“.

وأضافت ”المديرون التنفيذيون للشركة والمساهمون والموظفون ليسوا متورطين في هذه القضية في أي جانب من جوانبها، والقضية شأن شخصي للسيد فورايوت يوفيدهيا“.

وشعر كثير من التايلانديين بالغضب من خطوة إسقاط التهم، مما أثار ادعاءات بإفلات الأغنياء من العقاب ونداءات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتجات رد بول.

وقالت مجموعة (تي.سي.بي) إنها ”على دراية تامة بالوضع وتتفهم بصدق مشاعر المستهلكين فيما يتعلق بهذا الحادث“.

ويذكر أن “ريد بول” اشترت بعض الأندية والفرق الرياضية من مختلف المجالات كفريقي سلازبورج ريد بل في النمسا ونيو يورك ريد بل، وفريقي فورملا 1 فريق ريد بل وفريق لايبزج إف سي الألماني وتورو روسو الذي يعني الثور الأحمر بالإيطالي. كما تتملك العلامة حقوق بطولة العالم للطيران الاستعراضي.