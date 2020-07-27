بالفيديو.. نجاة أصالة وبسمة وهبة من موت محقق

نجت المطربة السورية أصالة نصري والإعلامية المصرية بسمة وهبة من موت محقق، إثر تعرضهما لحادث اصطدام بالصخور في عرض البحر بمدينة الإسكندرية المصرية.



وكشفت بسمة وهبة تفاصيل الحادث، إذ نشرت فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" وعلقت قائلة: "أصالة كانت سايقة (الجيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي على الصخر، وفقدت الوعي ووقعت في القاع".





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وأضافت: "أصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني، أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي، شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك".

وتابعت: "شكراً أصالة إنك صممتي تنقذيني، وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي إنك جدعة وأصيلة.. وشكراً للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة".



واستطردت: "شكراً لعلي البحار وجدعنتك دي مش غريبة على أهل اسكندرية.. الحمدلله 100 مرة ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".