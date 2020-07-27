روسيا تعلن إحباط عملية إرهابية في موسكو وتحييد المنفذ المزيد

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، إحباط عملية إرهابية في العاصمة موسكو ومقتل المنفذ على يد رجال الأمن أثناء محاولته إطلاق النار عليهم.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لإنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية، تم إحباط أنشطة عضو في منظمة إرهابية كان يخطط لارتكاب هجوم في أحد الأماكن المزدحمة في موسكو".

وأضاف البيان أنه تم قتل الإرهابي أثناء محاولته لفتح النيران على عناصر الشرطة أثناء محاولة القبض عليه.