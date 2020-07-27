هداف الدوري الإيطالي.. خدعة بيانيتش تقرب رونالدو من إيموبيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعبت خدعة قام بها البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط يوفنتوس، في اقتراب زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو من صدارة تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو لترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وشهدت الدقيقة 50 من عمر الشوط الأول لمواجهة يوفنتوس أمام ضيفه سامبدوريا المقامة على ملعب "أليانز" بالجولة رقم 36 من الدوري الإيطالي، تسجيل رونالدو لهدف تقدم فريقه.

حكاية الهدف بدأت عندما حصل يوفنتوس على ركلة حرة أمام منطقة جزاء سامبدوريا، تقدم لها بيانيتش، ليجعل الجميع يعتقد أنه سيسدد مباشرة في المرمى.

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لكن بيانيتش خدع كل من في الملعب، وقام بتمرير الكرة إلى رونالدو، الذي سددها بنجاح في الشباك، رافعا عدد أهدافه في المسابقة إلى الرقم 31 بفارق 3 أهداف عن إيموبيلي المتصدر.

وبات رونالدو هو ثاني أكثر لاعب في تاريخ يوفنتوس تسجيلا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإيطالي بفارق هدف عن فيليس بوريل صاحب الـ32 هدفا في موسم 1933-1934.

فضلا عن ذلك، فإن رونالدو بات هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف على مستوى دوريات أوروبا الكبرى بعد العودة من فترة التوقف التي دامت لـ3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا بواقع 10 أهداف.