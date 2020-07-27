أغنية جديدة لفرقة الحضرة بمناسبة عيد الأضحى

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





تعرض فرقة الحضرة للإنشاد الديني أغنيتها الجديدة "نفسي أزورك يا نبي"، في عيد الأضحى المبارك. الأغنية من ألحان نور ناجح، وكلمات عبد التواب مسلم ومصطفى محسب، وتوزيع أحمد العسال، وإخراج أحمد عزت.

انتهى تصوير الأغنية في ساحة الأنوار الحسينية بالعياشية (ساحة الشيخ قشر ) بمدينة قوص في الأقصر، تصوير شادي الفولي وإنتاج فرقة الحضرة.