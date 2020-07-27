أمير دندن يحيي أول حفل أون لاين في العيد

نشر الفنان أمير دندن عبر صفحاته على مواقع التواصل على الإجتماعي بوستر حفل الاونلاين والذي سيحييه في فلسطين في عيد الأضحى المبارك بتاريخ ٣١ تموز تحت "العيد عنا" والذي سيبث على صفحة الرسمية فيسبوك للفنان أمير دندن وعدة قنوات فلسطينية محلية ويأتي هذا الحفل لترفيه الجمهور وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
حيث سيختبر أمير اول تجربة حفل الاونلاين وسيقدم عدد كبير من الأغاني منها أغانيه الخاصة.
يذكر أن دندن قد اطلق اغنيته عاليمين وقد تأجلت جميع حفلاته بسبب فيروس كورونا التي كانت مقرر إعلانها في فلسطين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة.
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