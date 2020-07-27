الجسمي ويارا ونجوم "ذا فويس كيدز 2020" على مسرح دبي أوبرا

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دبي: في بادرةٍ ترفيهية الشكل إنسانية الطابع يذهب ريعها بالكامل لحملة اليونيسف – UNICEF "رؤية جديدة" لدعم الأطفال في ظل جائحة كورونا، تقدّم كل من "MBC الأمل" و"عيد الأضحى في دبي" حفل العيد والعطاء ضمن مفاجآت صيف دبي، يحييه النجم حسين الجسمي والنجمة يارا في دبي أوبرا في 1 أغسطس، إلى جانب مجموعة من نجوم برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الأخير 2020؛ فيما يقدم الحفل الذي يُنقل مباشرةً على قناة MBC1، الإعلامية لجين عمران.

وفي سياق اتباع إجراءات الوقاية من فيروس "كوفيد-19"، قامت كل من "MBC الأمل"، و"دبي أوبرا" باعتماد إجراءات صارمة للسلامة والتعقيم وقياس درجات حرارة الأفراد بما يتوافق مع معايير هيئة الصحة بدبي ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وغيرها من إجراءات الوقاية التي تضع في طليعة أولوياتها المحافظة على صحة الحضور وسلامتهم.