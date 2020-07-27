شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا بعد التنمر عليه: مش اختيارى إنى أكون جاهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا على الرد على المتنمرين عليه بسبب جهله، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "أولا لكل أخواتى المتعلمين شرف كبير ليا إن صورتى تتحط جمب والدى بس أنا مش اختيارى أن أكون جاهل زى مبيقولوا، والعيب إن فيه ناس مثقفة وتكتب الكلام دة وده أسمه تنمر إنتم اللى بتحرضوا الناس.. أنا اللى اتعلمته هتقعدوا سنين تتعلموه من الحياة وأنا حقى جاى بالقانون".

حمو بيكا

وكان حمو بيكا فاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالإعلان عن مهرجان جديد بعنوان "إيه الحكاية" بالتعاون مع شركة روتانا، وذلك رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع حمو بيكا ومقدمى المهرجانات من الغناء فى مصر أو إقامة أى حفلات، وذلك قبل أن يمنع فيروس كورونا الحفلات.

ومن جانبه علق الشاعر تامر حسين على حسابه بموقع فيس بوك "أنا لا يعنينى بالمرة شركة الإنتاج تمضى مع مين؟ دى شركة وبتدور على ربح ومكسب أياً كان المحتوى بس حقيقى يصعب عليا إحباط أصوات طربية وناس فنانين يستاهلوا فُرص تليق بحجم موهبتهم ودراستهم الأكاديمية وخطورة الموضوع بالنسبالى انه بيولد الحقد والغِل لأن المطرب المتميز المتمكن بيحس انه ضيع سنين عمره فى دراسته أو موهبته فى الهوا دون أى تقدير لحجم الموهبة دى وكنت أتمنى تقدموا فرص حقيقة للشباب الموهوبين ونتكاتف عشان نطلع أم كلثوم جديدة ولا عبد الحليم جديد والا محمد عبده والا صوت جديد لا جه زيه ولا فى حد شبهه زى نجومنا الحالين اللى حفروا أساميهم بتاريخ مُشرف ومش ب أركب موجة بالعكس كامل إحترامى وتقديرى للشركة وإختيارتها ول الناس اللى إختارتهم وكامل إحترامى لمُختلف الأذواق حتى لو مش شبه ذوقى الشخصى ... لكن ده بوست للتذكير إفتكروا إن فى أصوات عظيمة محتاجه فرصة تشوف النور (راعوهم ) بيحزنوا".