شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته.. فنانون ساعدوا محمد شرف فى علاجه بعد إفلاسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنان الكوميدى محمد شرف، اليوم الاثنين، وهو من أجمل الفنانين الذين تركوا أثرا كبيرا داخل وجدان المصريين، فرغم عدم تجسيده دور بطولة فى أى عمل فنى، إلا أنه كان يضيف نكهة كوميدية فى الأعمال الفنية المختلفة لا غنى عنها، فوجوده كان كفيلا أن يرسم الاباتسامة على وجوه المشاهدين، كما أنه كان يمتاز بالطيبة المفرطة ويعتبره الكثير من الوسط الفنى بأنه أنقى الناس الموجودين به.

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وعانى الفنان محمد شرف قبل وفاته من مشكلات في القلب أجرى على إثرها عدة عمليات، وفى أحد اللقاءات التليفزيونية كشف عن إنفاق كل أمواله الخاصة على مصاريف العلاج، ووجه الشكر وقتها للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بعد أن وقف بجانبه وساهم في جمع الأموال من عدد من الفنانين لاستكمال مصاريف علاجه أبرزهم، النجم أحمد حلمى، النجم محمد هنيدى، النجم أحمد آدم، النجم طارق لطفى، وغيرهم.

الفنان محمد شرف له الكثير من الأعمال الناجحة في مختلف مجالات التمثيل، ففي مجال السينما قدم العديد من الأفلام الناجحة مع نجوم الصف الأول منها، ظرف طارئ، إكس لارج، حسن ومرقص، جعلتنى مجرما، ماشيين بالعكس، اسف على الازعاج، عصابة الدكتور عمر، الرهينة، بلية ودماغه العالية، عسكر في المعسكر، زكى شان، الواد محروس بتاع الوزير، حلق حوش، ولا في النية ابقى، ظاظا، قصة الحى الشعبى.

كما حقق نجاحا في الدراما من خلال عدة مسلسلات منها، سر الأرض، أرابيسك، حواء والتفاحة، السيرة الهلالية، أوراق من المجهول، القرموطى في مهمة سرية، مبروك جالك قلق، راجل وست ستات، العيادة، راسين في الحلال، أستاذ ورئيس قسم، صفين لولى، ولم يحرم المسرح من طلته الكوميدية فشارك في عدة مسرحيات منها، القشاش، عيال تجنن، فيما يبدو سرقوا عبدو، حودة كرامة، طرائيعو، يمامة بيضا.