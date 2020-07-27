شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يتعرض لحادث فى أحداث فيلم "ثانية واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض النجم مصطفى خاطر لحادث خلال أحداث فيلم "ثانية واحدة" للنجمة دينا الشربينى، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدى ويشارك في بطولة العمل كل من محمود حميدة وويزو وعلا رشدى وسوسن بدر، حيث استأنف أبطاله التصوير اليوم الأحد، ويتوقف التصوير يومين قبل عيد الأضحى والعودة مرة أخرى بعد الاجازة.

"ثانية واحدة" اسم مؤقت للفيلم مقرر تغييره خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت، وتستكمل به دينا الشربينى سلسلة أفلامها الجديدة التى تقدمها هذا العام سواء التى انتهت من تصويرها أو التى تعكف على تصويرها فى الوقت الحالى أو الذى تعاقدت عليها للبدء فيها خلال الفترة المقبلة.

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وينتظر خاطر عرض فيلم "أشباح أوروبا"، للنجمة هيفاء وهبى، للمخرج محمد عبد الرحمن، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، ويشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوى وأروى جودة، وباسم سمرة وعباس أبو الحسن، وأخرون من النجوم.

وكان أخر ظهور لمصطفى خاطر، مسلسل "عمر ودياب، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، و سجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.