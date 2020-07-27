شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة سقوط كريم فهمى ومحمد هانى فى المياه برحلة بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط الفنان كريم فهمى ومحمد هانى نجم النادى الأهلى فى المياه خلال رحلة بحرية، وتداول رواد موقع "إنستجرام"، فيديو للحظة سقوطهما فى البحر بعد ضرب الأمواج للقارب الذى يستقلانه، وجاءت معظم التعليقات عليها "ما يقع إلا الشاطر"، فيما أبدى معلق آخر استغرابه من حالة البحر هذه الأيام بعد تكرر مثل هذه الحوادث.

وكان استعرض الفنان كريم فهمى لياقته البدنية أثناء قيامه بتدريبات حماسية، عبر حسابه بموقع إنستجرام، تحت أشعة الشمس، حيث أثنى جمهورها على الفورة الرياضية الرائعة التى نالت إعجاب متابعيه.



كريك فهمي

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

وينتظر الفنان كريم فهمى استئناف تصوير أكثر من عمل سينمائى توقف بسبب انتشار فيروس كوورنا، حيث أوضح فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه قارب على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه "ديدو"، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، من تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.