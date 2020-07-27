شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بعيد ميلاد يسرى نصر الله: صاحب البصمات المميزة فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ليلى علوى بعيد ميلاد المخرج الكبير يسرى نصر الله الذى يتم عامه الـ68 اليوم، ونشرت مجموعة صور لها من أحد أفلامهما معا وهو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، إضافة لصور وفيديو من أحد المهرجانات التي جمعتهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وعلقت علي الصور قائلة "في تاريخ السينما في مصر بيبقى فيه علامات .. أسامي بتمثل مدرسة وطريقة وروح مختلفة وبصمة مش شبه حد .. النهاردة عيد ميلاد واحد من صاحب البصمات المميزة في السينما المصرية في كل أعماله و كنت محظوظة اني أحد أبطالها " الماء والخضرة والوجه الحسن" .. المخرج الكبير والصديق والإنسان الحساس الراقي يسري نصر الله .. كل سنة وانت طيب ومنور وسط كل حبايبك وجمهورك اللي بيحبك".

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ليلي علوي

من ناحية أخري استعادت الفنانة ليلى علوى ذكريات زمن الفن الجميل في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى، حيث نشرت مجموعة من صورها لأغلفة المجلات التي تظهر على غلافها بقصة شعرها التي تميزت بها وكانت موضة في ذلك الوقت.

الفنانة ليلى علوى، علقت عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "كان يا ماكان.. كان ستايل الشعر ده موضة في يوم من الأيام"

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي، صرحت من قبل أنها اعتادت أن تحتفظ بشىء من كل شخصية تقوم بأدائها، ولديها فستانين من فيلم سمع هس، وفساتين أخرى من حديث الصباح والمساء وغيرهم من الأعمال، وكان لديها مكان صغير حولته مخزن للملابس.