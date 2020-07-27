شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تعود للبحر بعد غياب: رجعت تانى لحبيبى الغالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هالة صدقى جمهورها بفيديو لها خلال السباحة فى البحر، معبرة عن سعادتها لعودتها له بعد فترة غياب كبيرة بسبب فيروس كورونا، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "رجعت تانى بعد غياب لحبيبى الغالى البحر".

وكانت الفنانة هالة صدقى شاركت متابعيها قبل أيام وهى تستمتع بالوقوف على شاطئ البحر، وعلقت قائلة: "طاير يا هوى طاير على المينا رايح يا هوى تخبر قصة الهوى وتفتن علينا، دائما يا بحر تخبى أسرارنا ولا عمرك تحكى أسرارنا".

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هالة صدقي

وداعبت الفنانة هالة صدقى، جمهورها ومتابعيها عبر إنستجرام، فى وقت سابق، حيث نشرت صورة لها من أحداث فيلم البوليس النسائى، الذى عرض عام 1988 وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وإلهام شاهين، التى جسدت فيها شخصية "الضابط"، موجهة رسالة للجمهور، قائلة: "اللى مش هيكتبلى تعليق حلو مضطرة أعمل فيه محضر".

فيلم البوليس النسائى بطولة إلهام شاهين، هالة صدقى، دلال عبد العزيز، سميرة محسن، أحمد بدير، عماد رشاد، فتحية قنديل، شروق وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسيناريو وحوار سلامة حسن، فاروق سعيد، سعيد محمد مرزوق، إخراج عبد العليم زكى.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات "فوزية وسامية ونادية" كل حلمهن الالتحاق بكلية الشرطة حتى يؤكدن على جدارة المرأة فى ذلك المجال، يتم التخرج وتلتحق كل منهم بإدارة مختلفة ففوزية "إلهام شاهين" تلتحق بإدارة المباحث العامة وتتولى التحقيق فى قضية سرقة الآثار، فى حين تلتحق سامية "هالة صدقى" بإدارة الجوازات وتفاجأ بسفر إحدى السيدات كثيرا وتكتشف أنها ضمن عصابة كبيرة لتهريب المخدرات، ونادية "دلال عبد العزيز" تقوم بالالتحاق بشرطة الأحداث وتتولى البحث فى إحدى قضايا أطفال الأحداث.