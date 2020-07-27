شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 5 صور نادرة من حياة رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن، اليوم، مع ذكرى رحيل واحد من أهم نجوم السينما المصرية على الإطلاق وهو الفنان الراحل رشدى أباظة الذى قام ببطولة العديد من الأفلام المهمة طوال مشوار فني ضخم كتب فيه اسمه بأحرف من ذهب، وصارت له جماهيرية عريضة بفضل كل الألوان الذى لعبها في عالم التمثيل ما بين الشر والجدعنة إلى خفة الدم، كل ذلك خلال معادلة صعبة استطاع أن يقدمها ببراعة في أدوار مثل الزوجة 13، والرجل الثاني، إلى غيرها من أهم الأعمال التي برعت موهبته فيها.

وبالتزامن مع ذكراه نتعرض إلى صور نادرة في مشوار الفنان الراحل خلال هذا التقرير.



رشدى اباظة فى طفولته

رشدي اباظة بدون الشنب