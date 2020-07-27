شاهد 5 صور نادرة من حياة رشدى أباظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن، اليوم، مع ذكرى رحيل واحد من أهم نجوم السينما المصرية على الإطلاق وهو الفنان الراحل رشدى أباظة الذى قام ببطولة العديد من الأفلام المهمة طوال مشوار فني ضخم كتب فيه اسمه بأحرف من ذهب، وصارت له جماهيرية عريضة بفضل كل الألوان الذى لعبها في عالم التمثيل ما بين الشر والجدعنة إلى خفة الدم، كل ذلك خلال معادلة صعبة استطاع أن يقدمها ببراعة في أدوار مثل الزوجة 13، والرجل الثاني، إلى غيرها من أهم الأعمال التي برعت موهبته فيها.
وبالتزامن مع ذكراه نتعرض إلى صور نادرة في مشوار الفنان الراحل خلال هذا التقرير.
رشدى اباظة فى طفولته
رشدي اباظة بدون الشنب
رشدي اباظة أثناء تلاوة القرآن
رشدي اباظة واحمد رمزي وعمر الشريف اثناء لعب البلياردو
رشدي اباظة يرقص فى فرح ابنته
جدير بالذكر أن الفنان رشدي أباظة ولد في 3 أغسطس 1927 وفى أحد أندية الإسكندرية سنة 1948 حينما كان يلعب البلياردو اكتشفه المخرج السينمائى كمال بركات، وعرض عليه المشاركة في فيلمه الجديد "المليونيرة الصغيرة" مقابل مائة وخمسة جنيهات.
وعندما علم والده طرده من البيت إلى أن صار رشدى نجما كبيرا لامعا في سماء الفن، وتزوج خلال حياته خمس مرات، أولها من تحية كاريوكا، ولم يستمر الزواج بينهما لأكثر من 3 سنوات، ثم تزوج من أمريكية تدعى «بربارا»، أنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" وكان يقول عنها إنها «وش السعد»، حيث انهالت عليه البطولات إلى أن حدث الانفصال بينه وبين والدة ابنته، ثم تزوج سامية جمال، واستمر زواجهما نحو 18 عاما.
ثم وقع الطلاق وتزوج صباح، وكان الزواج الأخير في حياته من ابنة عمه المستشار سليمان أباظة، وهى نبيلة أباظة، وكان زواجا تقليديا لترعاه ابنة عمه الوفية أثناء رحلة مرضه الأخير.
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