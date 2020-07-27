شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تغنى "يا عشاق النبى" مع محمد عادل من تسجيل مسرحية فنان الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة لقاء سويدان، العائدة من قرار اعتزال الفن، أغنية "يا عشاق النبى" للفنان سيد درويش، وشاركها الغناء الفنان محمد عادل، أثناء تسجيل أغانى عرض مسرحية "فنان الشعب"، الذى يتناول حياة الفنان الشيخ سيد درويش ويلقى الضوء على كل ‏العناصر التى ساهمت فى تكوين شخصيته الفنية.





ونشرت لقاء، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو من تسجيل الأغنية، صحبتها بتعليق: "يا عشاق النبى.. أثناء تسجيل أغانى عرض فنان الشعب سيد درويش".

وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، يقدم البيت الفنى ‏للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، قريبا على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي " فنان الشعب" عن ‏قصة حياة الموسيقار سيد درويش‎.‎

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وأوضح المخرج عادل عبده، أنه تجرى الآن بروفات مكثفة للعرض، الذى يجسد حياة الفنان سيد درويش ويلقى الضوء على كافة ‏العناصر التى ساهمت فى تكوين شخصيته الفنية، مشيرا إلى أن المسرحية ستعرض على مسرح البالون بالعجوزة أولا، ثم تعرض ‏على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل‏‎.‎

البطولة للفنانين، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى ‏وكوكبة أخرى من الفنانين‎.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، ‏توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلميه ضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، ‏د.طارق دياب "، إخراج أشرف عزب‎ .‎