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وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح وتشييع الجثمان عصر اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن المخرج حسام الدين صلاح عن وفاة نجله جاسر فجر اليوم الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان استمر 4 سنوات، وذلك من خلال حسابه على موقع فيس بوك، ومن المقرر تشييع الجثمان عصر اليوم.

 

المخرج حسام الدين مصطفى قدم أكثر من 50 عملا مسرحيا قدمها بعد أن تتلمذ علي يد الراحل فؤاد المهندس، وقدم  خلال أعماله الكثير من الوجوه الجديدة التي انطلقت للنجومية فيما بعد، منهم محمد رمضان وبشرى.

 

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وعمل بالمسرح منذ عام 1984 ودرس المسرح والإخراج المسرحي ثم عمل مساعد مخرج تحت التمرين فى فوازير "عم فؤاد" بالتلفزيون المصري، ثم تفرغ للإخراج المسرحي، ولكن بدايته في المسرح كانت عندما كنت طالبا فى الثانوى العامة حيث أخرج عدة مسرحيات، والفنان الراحل "فؤاد المهندس" هو من اكتشفنه ومنحنه الفرصة.

 

وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح (1)
نجل المخرج حسام الدين صلاح

 

وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح (2)
وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح

وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح (3)
وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح

وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح (4)
وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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