شكرا لقرائتكم خبر عن تيم حسن يستعين بـ"ابن خلدون" لتوجيه رسالة لجمهوره.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم السورى تيم حسن، رسالة غامضة لجمهوره على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، من خلال الاستعانة بمقولة شهيرة لابن خلدون، وهى "إن المهزوم فى حقيقـة الأمـر لا يرغب فى مواجهـة نـفسـه ويهـرب منها. فلا يملك إلا أن يرتمى فى أحضان الآخر الغـالب. ويصير ذوبانه في الآخر من خلال التقليد نوع من العقاب المستتر للذات يمارسه المغلوب على نفسه، لِما ارتكبت نفسه من تقصير أدى للهـزيـمــة".



تيم حسن على تويتر

وفي وقت سابق، سارعت الإعلامية وفاء الكيلانى بالتفاعل مع الأخبار التى تناقلتها بعض المواقع الفنية فى الفترة الأخيرة وتتناول أخبار غير صحيحة عن وجود خلافات أو انفصال بين النجم السورى تيم الحسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلانى، حيث قررت أن ترد على هذه الأخبار والشائعات بطريقتها الخاصة، بنشر صورة تنقل فيها العلاقة بينها وبين زوجها دون أن تخرج للتكذيب فى وسائل الإعلام.

ونشرت الإعلامية وفاء الكيلانى، عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، صورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان تيم الحسن وهى تحتضنه لترد على شائعات خلافهما أو انفصال الثنائى الذى تزوج منذ مايو 2017.

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يذكر أن الفنان تيم حسن احتفل فى مايو 2017، بعقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلانى، وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر خبر زواجه.

يشار إلى أن تيم حسن شارك في الموسم الرمضاني قبل الماضي بمسلسل "الهيبة 3" بطولة سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.

وكانت قد تعاقدت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور على بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" والذى يحمل اسم "الحصاد"، أمام النجم السورى تيم حسن وسيناريو وحوار باسم السلك وإخراج سامر البرقاوى ويشارك فى بطولته منى واصف وعبدو شاهين، وعرض فى شهر رمضان، ليستمر صناع المسلسل فى الاستعانة ببطلة جديدة أمام تيم فى جزء.