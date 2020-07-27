شكرا لقرائتكم خبر عن فريد شوقى ورشدى أباظة..كيف جمع الفن ومواقف الجدعنة الوحش والدنجوان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن الفن الذى جرى فى عروقهما هو الرابط الوحيد الذى جمعهما فقط ليكونا من أهم وأشهر النجوم فى مصر والعالم العربى بل جمعهما الكثير من الروابط والمواقف الإنسانية ، وحتى الموت الذى أراد أن يوحد بينهما فى تاريخ الوفاة، إنهما الدنجوان رشدى أباظة الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 27 يوليو من عام 1980 ، ووحش الشاشة فريد شوقى الذى توفى بعده ب 18 عاما فى نفس التاريخ 27 يوليو من عام 1998.

ففضلا عن العديد من الأعمال الفنية التى جمعت رشدى أباظة وفريد شوقى فى مراحل عمريهما المختلفة ومنها، رجل لا ينام، الأسطى حسن، بورسعيد، سلطان، جعلونى مجرما، كلمة شرف ، وغيرها ، جمعت الدنجوان بوحش الشاشة علاقة صداقة كبيرة بدأت منذ البدايات ومرحلة الشباب واستمرت حتى الموت، وكان دائما يتحدث كل منهما عن هذه العلاقة وعن مواقف الأخوة والصداقة بينهما.

ومن ذلك ما كتبه رشدى أباظة فى هذا مقال نادر نشرته مجلة الكواكب عام 1957 تحت عنوان " الدنيا بخير"، ذكر فيه أباظة عدد من مواقف الجدعنة والمساندة التى وقف فيها فريد شوقى إلى جواره خلال مروره بأزمات وظروف صعبة، ومنها مع فعله ملك الترسو أثناء ولادة قسمت ابنة الدنجوان الوحيدة.

وقال رشدى أباظة:" كنت أمثل دورى فى فيلم تجار الموت، وفى يوم من أيام التصوير وكنا نصور فى استوديو النحاس ذهبت وأنا تدور برأسى الكثير من الأفكار وأعانى من القلق لأننى تركت زوجتى فى المستشفى تعانى من ألام الولادة انتظارا لمولودى الأول"

وتابع جان السينما :"ما إن رأنى المخرج كمال الشيخ والزميلين فريد شوقى ومحمود المليجى حتى شعروا بحالة القلق التى تنتابنى، وعرفوا سبب قلقى وحاولوا إزالة هذا القلق بالهزار والمداعبة والتهنئة بالمولود، وبين كل فترة وأخرى كان أحدهم يجرى اتصالاً بالمستشفى ليعرف آخر الأخبار".

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وأضاف :" استمر العمل حتى وقت متأخر من الليل ، وأخيرا اتصل فريد شوقى بالمستشفى وجاء يرقص فرحاً ويهلل قائلاً : "مبروك يارشدى جالك بنت" ، فضج الاستديو بفرح الزملاء الذين التفوا لتهنئتى وشعرت وقتها بأن فريد والمليجى إخواتى بحق يعيشون معى فرحى وقلقى".

وأخذ رشدى أباظة يحكى مواقف الجدعنة من وحش الشاشة فريد شوقى قائلا:" مرة أخرى كنا معا فى فيلم سلطان وكنت تركت ابنتى قسمت مريضة وأشعر بالقلق عليها لأن حرارتها ارتفعت عن 40 درجة، ورآنى فريد شوقى".

وتابع: "بمجرد أن عرف فريد شوقى سبب قلقى جذب يدى بسرعة وأجرى مكالمة مع زوجته هدى سلطان ليسألها بحكم أنها أم ولها تجارب مع مرض الأطفال وأعطانى السماعة وظلت هدى سلطان تسألنى وتطمئننى بخبرتها، وتؤكد أن هذه الحالة يمر بها كل الأطفال فى مرحلة التسنين، وشعرت أيضا فى هذا الموقف وبهذا الاهتمام والحب أنهم اخوتى وليسوا مجرد زملاء".

ولم يكن أى من النجمين يرفض أى عمل يشارك فيه الآخر حتى وإن كان سيمثل مشاهد قليلة وهو ما فعله الدونجوان حين ظهر كضيف شرف فى فيلم كلمة شرف أمام صديق عمره وحش الشاشة فريد شوقى.