شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يسجل أغنية "مسافر" ضمن ألبومه الجديد مع شقيقه ياسر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم مصطفى قمر عن قيامه بتسجيل أغنية جديدة "مسافر"، مع شقيقه الفنان ياسر قمر، وذلك لأول مرة فى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو خلال تسجيلهم الأغنية.

وعلق قمر على الفيديو قائلا :"قريبا...... اسمعوا الغنوة دى جبارة اسمها "مسافر" مغنيها مع أخويا ياسر قمر فى ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" اسمعوا ياسر مغنى حلو قوى ومعايا تامر فتحى عازف الجيتار المبدع اللى عامل هارمونى للألبوم وكمان معانا ماجد يحي عازف الباص جيتار العالمي استنوا الالبوم ده تجربة خاصة جداوفرحان ان ياسر اخويا مغني معايا.كلمات الراحل صديق العمرط سامح العجمي والحان الملحن المبدع اشرف السرخوجلي عشرة السنين".

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وكان كشف النجم مصطفى قمر، بعض كواليس تسجيل ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" المقرر طرحه قريبا، وكذلك فريق عمل صناع الألبوم الذى يضم منهم المايسترو يحيى الموجى، الملحن أشرف السرخوجلى، الشاعر الغنائى رضا زايد، وعازف الجيتار تامر فتحى والباص جيتار ماجد يحيى، مؤكدا أنهم جميعا مبدعين.

كان النجم مصطفى قمر قد أعلن أن العد التنازلى بدأ لطرح ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" قريبًا، وذلك فى إشارة إلى جزء ثانى من الألبوم الذى حمل نفس الاسم وطرح فى فترة تسعينيات القرن الماضى.

وأشار قمر، إلى أن الألبوم الجديد "لمن يهمه الأمر 2" يضم أغانى "حاغنيلِك - دُقِّى عودِك - حنونة - مسافر - عجوز فى المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك على جبينى"، وفقا لما كتبه عبر حسابه على انستجرام.