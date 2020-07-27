شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد فى جلسة تصوير بروح شبابية: أهم شىء الاستمتاع بحياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة، ظهرت بها بين الطبيعة والأشجار والورود وارتدت بها ملابس كاجول ونضارة شمسية، ونشرت صور منها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "أهم شىء هو الاستمتاع بحياتك، أن تكون سعيدًا هذا كل ما يهم".





من ناحية أخرى انتهت الديفا سميرة سعيد، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زعلنا من بعض" استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع أمير محروس.

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وعبرت الديفا سميرة سعيد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن مدى عمق حزنها على رحيل الفنانة رجاء الجداوى، مشيرة إلى أنها تعرفت على الجداوى منذ أن استقرت فى مصر.

وقالت سميرة سعيد إن رجاء الجداوى كانت عفيفة اللسان وكاتمة أسرار، وكانت شيك فى كل شئ من الداخل والخارج وهو أمر نادر، فهى تربت على أداب وطباع وخصال أصبحت قليلة حاليا.

وأشارت سميرة سعيد إلى أن رجاء الجداوى كان لديها طاقة حب كبيرة جدا وكانت نشيطة تسافر وتحضر حفلات وأحداث فنية وتكريمات وحتى لو مشغولة بعمل تستغل وقت الفراغ ولو ساعة فى توزيع طاقة الحب والإيجابية على من حولها وتبادر دوما بالسؤال وتطمئن على محبيها.