شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: أم أولادى وتوأم روحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفلت النجمة أصالة بعيد ميلاد شقيقتها "أمانى" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث وصفتها بأنها أم أولادها الثانية وتوأم روحها، وعلقت على صورتها قائلة: "أختى لها قلّب أتفاخر بنقائه.. وروح غضّة بسيطة لا تعرف إلّا العطاء.. طيّبة كضحكتها.. ااسمها دائماً حين أكتبه (توأمى).. تفهمنى حتّى حين تخوننى مُفرداتى.. تعرفنى ولا تسألنى مابى".

وتابعت "هى أُمّ أولادى تحنّ كما أحنّ وتخاف وتقلق وتوجّه وتُعطى.. اليوم عيدها.. تمنّوا لها عمّراً مديداً وصحّة وسعادة وأمان .. فهي ومنّ يملك قلباً مثلها ..مثل الورد والفراش والطيور.. فى هذا العالم الّذى قستّ فيه بعض البشر.. تستحق أختى حتّى أكثر ممّا ذكرت.. كلّ عام وأنتِ الخير والحُب والطّيبة لجميع أفراد عائلتك الصّغيره والكبيرة".

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اصالة

من ناحية أخرى طمأنت النجمة أصالة جمهورها، على صحتها، بعد اصطدامها بالصخور، أثناء ركوبها "جيت سكى" فى البحر بمدينة العلمين الجديدة، مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث سقط الثنائى فى البحر، وتمكنا من الخروج سالمين، ونشرت أصالة عبر ستورى انستجرام الخاص بها، فيديو تتحدث فيه عن الواقعة حيث قالت "أنا كويسة والله بس أنا كويسة لأنى متعود ع الوقعات .. باخد أوسكار وقعات .. أنا بحب الجيت سكى وكمان العجل.. وبحب لما ألعبهم .. ماحبش ألعب زى الماما ولكن ألعب زى الأولاد الصغيرين".

وكانت بسمة وهبة، قد وثقت لحظة اصطدام "جيت سكى"، كانت تستقله فى البحر، مع النجمة أصالة، بالصخور، وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك".