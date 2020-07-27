شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يثير الجدل بمهرجان إيه الحكاية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ حمو بيكا مطرب المهرجانات رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالإعلان عن مهرجان جديد بعنوان "إيه الحكاية" بالتعاون مع شركة روتانا، وذلك رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع حمو بيكا ومقدمى المهرجانات من الغناء فى مصر أو إقامة أى حفلات، وذلك قبل أن يمنع فيروس كورونا الحفلات.

ومن جانبه علق الشاعر تامر حسين على حسابه بموقع فيس بوك "أنا لا يعنينى بالمرة شركة الإنتاج تمضى مع مين؟ دى شركة وبتدور على ربح ومكسب أياً كان المحتوى بس حقيقى يصعب عليا إحباط أصوات طربية وناس فنانين يستاهلوا فُرص تليق بحجم موهبتهم ودراستهم الأكاديمية وخطورة الموضوع بالنسبالى انه بيولد الحقد والغِل لأن المطرب المتميز المتمكن بيحس انه ضيع سنين عمره فى دراسته أو موهبته فى الهوا دون أى تقدير لحجم الموهبة دى وكنت أتمنى تقدموا فرص حقيقة للشباب الموهوبين ونتكاتف عشان نطلع أم كلثوم جديدة ولا عبد الحليم جديد والا محمد عبده والا صوت جديد لا جه زيه ولا فى حد شبهه زى نجومنا الحالين اللى حفروا أساميهم بتاريخ مُشرف ومش ب أركب موجة بالعكس كامل إحترامى وتقديرى للشركة وإختيارتها ول الناس اللى إختارتهم وكامل إحترامى لمُختلف الأذواق حتى لو مش شبه ذوقى الشخصى ... لكن ده بوست للتذكير إفتكروا إن فى أصوات عظيمة محتاجه فرصة تشوف النور (راعوهم ) بيحزنوا".