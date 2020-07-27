شكرا لقرائتكم خبر عن روان بن حسين ترد على منتقدى نزولها "البسين" بعد إصابتها بمرض جنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة الكويتية روان بن حسين على تعليقات بعض متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والذين انتقدوا نزولها حمام سباحة عام بعد كشفها عن نقل زوجها لها مرض جنسى بسبب علاقاته غير الشرعية، وذلك على صور نشرتها فى حمام السباحة مع ابنتها الصغيرة.

وقالت إحدى المتابعات: "معلش كيف تسبحين فى مسبح عام وأنتى تقولين زوجك نقلك مرض جنسى"، لترد عليها روان قائلة: "المرض الجنسى بينتقل بالمسبح؟ طب ليه اسمه مرض جنسى".



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فيما قالت أخرى "ليه تسبحين فى مسبح عام وإنتى عندك مشكلة"، لترد موضحة "مش مسبح عام، إحنا حاجزين البنت هاوس وعندنا مسبحنا الخاص"، كما علقت متابعة أخرى قائلة "فيروس الورم الحليمى للأسف ينتقل فى هذه الظروف بعد لا يقتصر على الاتصال الجنسى".

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وفى وقت سابق كشفت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، عن السبب الحقيقى لطلاقها من رجل الأعمال الليبى محمد يوسف المقريف، مشيرة إلى أنه كان السبب فى إصابتها بفيروس الورم الحليمى البشرى Hpv 16 بسبب خيانته المتكررة وعلاقته الجنسية المتعددة بفتيات الليل.

وعبر ستورى حسابها الخاص على انستجرام، روت روان قائلة: "الجميع تفاجأ بخبر زواجى من محمد يوسف المقريف، الذى هو حاليا زوجى وأبو ابنتى، الكل كان مصدومًا، واليوم سأوضح كل شيء وسأحكى بدون أى حواجز، وأتمنى من جمهورى وخصوصا من هم فى منطقة الشرق الأوسط، أن يتفهمونى لأنهم مازالوا يتبعون أسوأ العادات والتقاليد".

وأضافت روان: "فى كل مرة كنت أشعر بالغضب من علاقات زوجى المتعددة، كان يلومنى على أخطائه ويتهمنى بالجنون وعدم الاتزان، ظل على هذا الوضع حتى لجأت لزيارة طبيب نفسى لأننى بدأت أشعر بالفعل أننى غير متزنة، لكن كانت الحقيقة هى أن زوجى أنانى ونرجسى مهووس".

وتابعت روان: "على الرغم من ذلك كنت أحاول إصلاح كل شيء وإنقاذ علاقتنا بشتى الطرق من أجل طفلتنا ولأننى كنت أحبه، نعم كنت أحبه، ستقولون أننى أعانى من متلازمة ستوكهولم، ولكن لا يهم لأننى بالفعل كنت أحب معذبى"، موضحة: "السبب الثانى لبقائى فى هذه العلاقة المؤذية هى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، كنت خائفة للغاية من كلام الناس واتهاماتهم لى والشائعات التى ستروج عند خبر طلاقى، لذلك ضحيت بسلامتى من أجل تجنب كلام الناس".