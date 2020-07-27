شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة الصغيرة بالنقاب أمام عمارة الزمالك المتصدعة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع "تويتر" صورة لسيدة تغطى وجهها جالسه فى الشارع، زاعمين أنها الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، والتى ظهرت لأول مرة منذ سنوات طويلة بعد اعتزالها الفن، ويعد الأمر بإخلاء العقار فى عمارة الشربتلى بشارع عزيز أباظة المعهد السويسري سابقا، في منطقةالزمالك بالقاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضى مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

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وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه يجب ألا نحكم على شيء قبل أن يأتى تقرير الجهات الفنية والهندسية، ونحن نعمل داخل كتلة سكنية كبيرة جدا من العتبة لماسبيرو، ووارد أن تحدث بعض الترميمات أو الترييحات ولم يحدث أى أشياء ولن يحدث شىء، وما حدث فيعمارة الزمالك مجرد شرخ فى حائط غير حامل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى الذى يذاع على قناة صدى البلد: جرى تشكيل لجنة منمجموعة مهندسين وهى الآن في مقر العمارة وسفارة البحرين، وما حدث مجرد تطبع في الأرضية الإنترلوك، وميل في السور، وسوف يتممعالجتها، والسفارة لا توجد فيها مشكلة، أما العمارة فالشرخ الموجود لا يهدد العمارة أو حياة أحد، وهناك 5 مهندسين من جامعة القاهرةموجودين في العمارة، والحائط الذى حدث به الشرخ هو عبارة عن حائط حشو وغير حامل.

وتابع: العمارة لا يوجد بها ميل أو تصدع، وما ستقوله لجنة هندسة عين شمس سوف نقوم بعمله وأكثر، والسكان 86 ساكنا وطبقا للتعاقد معالشركة المنفذة سيأخذ كل ساكن إيجار شقة سكنية أو إقامة فى فندق لمدة شهر، وسننفذ ما تأمر به اللجنة الهندسية، ودفعنا لكل أسرة 30 ألف جنيه ليجد سكنا بديلا ملائما لمدة شهر وسيتم تعويضهم بمبالغ مماثلة إذا استمر الوضع لأكثر من شهر، وإن شاء الله لن يستمر.