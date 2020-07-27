مفاوضات مع أمير كرارة لبطولة مسلسل من 8 حلقات

متابعة بتجـــــــــــرد: تتفاوض شركة »سينرجي» مع الفنان المصري أمير كرارة على بطولة مسلسل تلفزيوني ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ8 حلقات، لعرضه عبر منصة watch it.

وقال مصدر خاص، إن كرارة أبدى موافقته المبدئية علي المسلسل، المقرر أن يقوم بتأليفه وإخراجه بيتر ميمي، وينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن، مضيفاً أن الفنان حالياً في الساحل الشمالي، حيث يقضي عطلته الصيفية مع زوجته وأولاده.

يُذكر أن آخر أعمال كرارة كان مسلسل» الاختيار»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من: أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، ضياء عبدالخالق، مها نصار، محمود حافظ، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.