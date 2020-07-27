مهلة ثلاثة أشهر لـ ياسر جلال لحسم موقفه من خالد بن الوليد

متابعة بتجــــــــــــرد: أمهلت الجهة المنتجة لمسلسل «سيف الله» الفنان المصري ياسر جلال مهلة 3 أشهر للتراجع عن قراره بالاعتذار عن تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد في رمضان 2021.

وقال مصدر من داخل المسلسل، لـ«الرؤية»، إن جلال تقدم باعتذار رسمي إلى الجهة المنتجة، إلا أن مسؤوليها طالبوه بعدم التعجل في قراره، بخاصة أنه لم يحظَ براحة كافية منذ مسلسل «الفتوة»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، مضيفاً أن الرؤية ستتضح كاملة لهذا العمل في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن هناك اتجاهاً لتغيير اسم المسلسل خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن عدم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم حسم كل هذه النقاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان ياسر جلال قد صرح لـ«الرؤية» في وقت سابق أنه آثر الاعتذار قبل شهرين كاملين من انطلاق التصوير، بحيث تتمكن جهة الإنتاج والمخرج رؤوف عبدالعزيز من إيجاد بديل له، لأنه كان سيبدأ تصوير أولى مشاهده، منتصف سبتمبر المقبل، وفقاً لجدول التصوير المُحدد سلفاً، بحسب قوله.

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وكشف الفنان أسباب اعتذاره المفاجئ قائلاً: لم أتردد في الموافقة على «سيف الله»، حينما حدثتني الجهة المنتجة بشأنه، لأن تجسيد رمز إسلامي بقيمة وحجم خالد بن الوليد شرف لأي ممثل ومسؤولية في الوقت نفسه، ومن هذا المنطلق شعرت بتخوف بعد مطالعتي للحلقات المكتوبة، إذ وجدت أنني بصدد عمل درامي كبير يحتاج لتحضيرات مكثفة واستعدادات خاصة، خاصة أن كل حلقة لا تخلو من وجود معارك حربية وما إلى ذلك.

وتابع: لمست حاجتي إلى إجراء تحضيرات بدنية مكثفة، والتدرب على ركوب الخيل بشكل احترافي، لأنني لا أهوى الاستعانة ببديل (دوبلير) في مشاهدي، وذلك تجلى واضحاً في أعمالي السابقة ومنها مسلسلات «ظل الرئيس، رحيم، لمس أكتاف، والفتوة»، ولذلك فضلت الاعتذار للجهة المنتجة التي أتمنى لها كل التوفيق والنجاح.

يُذكر أن مسلسل «سيف الله» من إخراج رؤوف عبدالعزيز، سيناريو وحوار إسلام حافظ.