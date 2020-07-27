انفصال أنغام وأحمد إبراهيم رسميًا.. وهذا أول تعليق له

متابعة بتجــــــــــرد: بعد حوالى أربعة أشهر على الحديث للمرة الأولى عن خلافات بين الفنانة المصرية ​أنغام​ وزوجها الملحن المصري ​أحمد إبراهيم​ وتحديدًا في شهر آذار/مارس الماضي، أُعلن يوم أمس عن إنفصال الثنائي رسميًا.

وفي التفاصيل، أفادت بعض المصادر أن إجراءات طلاق أنغام وأحمد ابراهيم تمت خلال اليومين الماضيين عقب إعادة فتح المحاكم مجددًا بعد إغلاق استمر طوال الـ4 أشهر الماضية بسبب تداعيات ​فيروس كورونا​.

وفي أول تعليق له على الموضوع، نشر إبراهيم عبر خاصية القصص المصورة في موقع “إنستغرام” صورة له وكتب عليها :”مستعد لفصل جديد”.

ولاحظ المتابعون أن أنغام ألغت متابعة إبراهيم، وهو الآخر قبل فترة قام بالمثل، حتى إنها حذفت صورهما الخاصة، ولم تبقِ سوى صورة واحدة تجمعهما داخل استديو التسجيل مع صديقهما رامي جمال أثناء تسجيل إحدى أغنياتها.

جدير بالذكر أن خلافًا حدًا وقع بين أنغام وأحمد ابراهيم بعد أن نشر الأخير صورة لزوجته الأولى وأولادهما في مناسبة يوم المرأة العالمي.