بالصور- تألقي على طريقة سارة أبي كنعان بفستان أحمر مميز

سرقت الممثلة سارة أبي كنعان الأنظار بإطلالة متوهجة وذلك خلال تكريمها الى جانب عدد من وجوه الدراما والإعلام، من مؤسسة “ارض المبدعين”.

واستلمت سارة جائزة أفضل ممثلة لبنانية على المسرح متألقة بفستان أحمر، أعطاها إطلالة مميزة موفقة، من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح.

وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، خاصة بعدما نشرت سارة مجموعة من الصور من أجواء التكريم على حسابها عبر موقع انستغرام، الأمر الذي جعل جمهورها يتغزّل بها ويبدي اعجابه بطلتها وجمالها.

من جهة أخرى، حصدت سارة أبي كنعان جائزة أفضل ممثلة لبنانية خلال حفل تكريم حمل شعار “مبدعين من لبنان” برعاية وزارة الثقافة اللبنانية حيث أقيم في مركز لقاء الربوة، بدعوة من مؤسسة”ارض المبدعين”.

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وفي التفاصيل، تم تكريم سارة أبي كنعان في هذا الحفل نتيجة لعملها وجهدها في الآونة الأخيرة وخاصة بعدما لعبت سلسلة أدوار ناجحة في الموسم الرمضاني الفائت حيث تألقت وتركت بصمتها الخاصة في قلب المشاهد.

في السياق، قد عبرت سارة أبي كنعان عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة اللافتة وتقدمت بالشكر الى جميع القيمين على الحفل، مؤكدة أنها ستسعى دائما لتقديم الأفضل وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم.

أما فيما يخص نشاطاتها القادمة تشارك سارة في عملين دراميين وهما “دفعة بيروت”، و”دانتيل”، من انتاج شركة ايغل فيلمز، حيث تلعب في مسلسل “دانتيل” المنتظر، شخصية عليا المنطوية على نفسها وبنفس الوقت لديها عدة نهفات كوميدية.

أما مسلسل “دفعة بيروت” فسيجمعها مع نخبة من أهم ممثلي العالم العربي والخليجي ولاسيما الممثل السعودي مهند الحمدي، وهو من إخراج علي العلي.

كما تستعد سارة للمشاركة بأعمال عالمية ضخمة ستكشف عن تفاصيلها قريباً.