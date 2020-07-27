خاص – باسل خياط للمرة الأولى: هذه تركت تأثيرًا كبيرًا في حياتي

لا شك في أن مواقع التواصل قرّبت الفنان من الجمهور بشكل كبير جدًا، حيث بات الفنان أينما وُجد يتشارك مع محبيه واصدقائه وجمهوره في كل العالم بأعماله ورأيه وتفاصيل حياته أو اي شيء يريد التحدث عنه.

من هنا، قرر النجم الوسيم باسل خياط أن يكون قريب من الجمهور أكثر وأن يتفاعل معه عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، وذلك بعدما فتح باب الأسئلة للجمهور لأول مرة عبر “انستاستوري” وقام بالرد قدر المستطاع على عدد من الأسئلة بعدما استفتاهم حول المواضيع التي تهمهم عنه للحديث عنها.

وردًا على سؤال من متابع يريد التعرّف على يوميات باسل خياط أكثر، أكد الأخير أنه سيحاول أن ينشر بعضًا من يومياته الحقيقية وقال: “رح جرب صير نزل شوي من يومياتي.. يومياتي الحقيقية”.

وردًا على سؤال حول الأوشام الموجودة على جسده، نشر باسل صورة لـ “تاتو” على يده وهو “النسبة الذهبية” او Golden Ratio للفنان ليوناردو دافينشي. وأكد أن كل وشم يحمل معنًا من ورائه على أن يتحدث أكثر عن كل واحد لاحقًا.

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وحول غيابه عن مصر، عبّر “خياط” عن حبه الكبير لمصر وأهلها، متمنيًا ان يزورها قريبًا. كما عبّر عن حبه للأردن والعراق بعدما تلقى تعليقات من هذين البلدين.

وردًا على سؤال هل يحب “درعا”، قال باسل “على راسي سوريا كلها وأهل سوريا الشعب العظيم”.

كما وعد الجمهور بإطلالات أكثر للتحدث عن أعماله والكواليس وكيفية التحضيرات للأعمال. كما كشف أنه سيخضع قريبًا لجلسة تصوير جديدة.

وعن مسلسل “الكاتب” الذي قدمه في رمضان 2019، رأى باسل أن سعادته في هذا العمل تكمن عندما يراهن على عمل على الرغم من معارضة الكثيرين له لكن العمل والجهد والثقة والشراكة المهمة هم الورقة الرابحة. الكاتب مسلسل من وجهة نظره ستتزايد قيمته مع الزمن وهذا ما بدأ يلمسه.

باسل تحدث عن رواية قد لا تكون الأهم مما قرأه بحسب تعبيره لكن كان لها تأثيراً كبيراً في حياته وهي “ضياع في سوهو”. كما عبّر عن فخره بمسلسلي “طريقي” و”الرحلة”.